Φωτιά σε ιστιοφόρο στη Μύκονο - Αυτοψία για τα αίτια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη μαρίνα του νέου λιμένα στη Μύκονο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν άμεσα στο σημείο και διαπίστωσαν την έκλυση καπνών από το εσωτερικό του σκάφους, κινητοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή κυβερνητών παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι προσέγγισαν το ιστιοφόρο και επιβιβάστηκαν σε αυτό, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες για την αντιμετώπιση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας σοβαρότερες ζημιές ή κίνδυνο για τα γειτονικά σκάφη που βρίσκονταν στη μαρίνα.

Οι οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοφόρου, όλοι υπήκοοι Πολωνίας, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας ή τραυματισμούς. Μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, το σκάφος μεταφέρθηκε με τη συνδρομή βοηθητικού σκάφους στο ακρομώλιο της μαρίνας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια για περαιτέρω έλεγχο.

Έρευνα για τα αίτια

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου πραγματοποίησε αυτοψία στο ιστιοφόρο, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχαν ενεργές εστίες πυρκαγιάς. Από το περιστατικό καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του σκάφους έως ότου προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Σύμφωνα με τις Αρχές, από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ούτε δημιουργήθηκε κίνδυνος για την ασφάλεια άλλων σκαφών που βρίσκονταν στη μαρίνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ