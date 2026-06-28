Θρίλερ με 17χρονο στη Ροδόπη: Ναυαγοσώστης τον έβγαλε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

Κρίσιμες ώρες για έναν 17χρονο στη Ροδόπη, όπου το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις σε παραλία της περιοχής.



Ο νεαρός κολυμπούσε στην παραλία Αρωγής στη Ροδόπη, όπου για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις του. Ο ναυαγοσώστης που υπήρχε στην παραλία κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο – Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής». Εντός της ημέρας αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, εντούτοις παραμένει κρίσιμη.