Θρίλερ με 17χρονο στη Ροδόπη: Ναυαγοσώστης τον έβγαλε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του
Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
Κρίσιμες ώρες για έναν 17χρονο στη Ροδόπη, όπου το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις σε παραλία της περιοχής.
Ο νεαρός κολυμπούσε στην παραλία Αρωγής στη Ροδόπη, όπου για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις του. Ο ναυαγοσώστης που υπήρχε στην παραλία κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο – Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής». Εντός της ημέρας αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, εντούτοις παραμένει κρίσιμη.