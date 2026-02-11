Κομοτηνή: 43χρονη έλουσε με υδροχλωρικό οξύ υπάλληλο κοσμηματοπωλείου για να τη ληστέψει

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια υπάλληλος κοσμηματοπωλείου στην Κομοτηνή καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου δέχτηκε μια απίστευτη επίθεση με υδροχλωρικό οξύ από επίδοξη ληστή.

Η υπάλληλος βρισκόταν εντός του καταστήματος όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, μια 43χρονη εισήλθε αφαιρώντας από το εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα. Όταν έγινε αντιληπτή από την 25χρονη η οποία επιχείρησε να την ακινητοποιήσει. Τότε, η 43χρονη πέταξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά πριν τραπεί σε φυγή.

Άμεσα οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φο μπιζού, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Σε βάρος της 43χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.