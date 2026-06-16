Φωτιά τώρα στην Ανθήλη Φθιώτιδας - Επιχειρούν πυροσβέστες και εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ανθήλης Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 33 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη οριοθέτησή της.