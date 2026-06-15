Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη

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Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο χώρο συνεργείου στην συμβολή των οδών Ευζώνων με Σπάρτης, στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) ξέσπασε φωτιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος επέκτασης και οι πυροσβέστες προχωρούν σε αποκάθαρση του χώρου.

ΦΩΤΟ: EUROKIKINISSI/ΛΙΑ ΦΩΚΑ

To συνεργείο βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας. Οι ένοικοι βγήκαν από μόνοι τους από τα διαμερίσματά τους.

Εργαζόμενος στο συνεργείο τραυματίστηκε ελαφρά με εγκαύματα στα άκρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΦΩΤΟ: EUROKIKINISSI/ΛΙΑ ΦΩΚΑ

Λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή, από τις 17:20 δόθηκε εντολή από τις Αρχές να κλείσουν οι οδοί, Ευζώνων (από το ύψος της Λεωφόρου Στρατού) και η Σπάρτης (από το ύψος της Καυταντζόγλου).