Θεσσαλονίκη: Καλοκαιρινές βουτιές στη Χαλκιδική – Για 600 παιδιά ως 14 ετών

Ο Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού και των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», διοργανώνει και φέτος το επιτυχημένο πρόγραμμα «Παιδί & Θάλασσα 2026», με στόχο την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από δραστηριότητες αναψυχής, παιχνίδι και ασφαλή γνωριμία με το υδάτινο περιβάλλον. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά δημοτών και κατοίκων του Δήμου Θέρμης ηλικίας 7 έως 14 ετών (γεννημένα από το 2012 έως και το 2019). Μέσα από ομαδικά παιχνίδια, δραστηριότητες και οργανωμένη καθοδήγηση, τα παιδιά εξοικειώνονται με το νερό, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και βελτιώνουν βασικές δεξιότητες κολύμβησης.

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