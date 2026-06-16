Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο καθηγητής που έβαλε «χέρι» σε 8χρονη σε πάρκο

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 63χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης ο οποίος φέρεται ότι έβαλε «χέρι» σε 8χρονη, σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο εκπαιδευτικός, που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, συνελήφθη από αστυνομικούς που ενημερώθηκαν από πολίτες. Φέρεται να προέβη σε άσεμνη χειρονομία σε 8χρονη από τη Νιγηρία, την ώρα που το κοριτσάκι έπαιζε σε πάρκο.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο συγκεκριμένος άνδρας έβαλε το χέρι του και χάιδεψε την ανήλικη στην πλάτη, μέσα από τη μπλούζα που φορούσε, όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και πέρασε χειροπέδες στον 63χρονο ο οποίος σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.