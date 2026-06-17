Λαμία: Ένοχος ο 30χρονος που φωτογράφιζε κορίτσια με μαγιό στην παραλία

Ένοχος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας ο 30χρονος υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος συνελήφθη στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας κατηγορούμενος ότι φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε κρυφά ανήλικα και ενήλικα κορίτσια με μαγιό. Παρά τη δήλωση μεταμέλειας και τη συγγνώμη που εξέφρασε ενώπιον του δικαστηρίου, δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.



Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, με το δικαστήριο να τον κηρύσσει ένοχο και να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 24 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Από την ποινή αφαιρέθηκαν οι τρεις ημέρες κράτησής του, ενώ η έφεση που άσκησε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Την ενοχή του κατηγορουμένου είχε προτείνει και η εισαγγελέας της έδρας.

Σύμφωνα με το lamiareport, η συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν ενήργησε με δόλο και ότι οι τρεις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο κινητό του τηλέφωνο δεν στοιχειοθετούν ζήτημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων. Ζήτησε επίσης να ληφθούν υπόψη ο πρότερος σύννομος βίος και η ειλικρινής μεταμέλειά του, αίτημα που απορρίφθηκε από το δικαστήριο.



Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι καταθέσεις των γονέων των ανήλικων κοριτσιών, οι οποίοι τόνισαν ότι «με μια συγγνώμη δεν προστατεύεται η ανηλικότητα», εκφράζοντας την ανησυχία τους για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε δημόσιους χώρους.



Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14 Ιουνίου στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου ο 30χρονος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του. Μια παρέα κοριτσιών αντιλήφθηκε ότι τις φωτογράφιζε και κατέγραφε βίντεο, ενημερώνοντας άμεσα τους γονείς τους και την αστυνομία. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό του τρεις φωτογραφίες των κοριτσιών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στην παραπομπή του στο Αυτόφωρο.