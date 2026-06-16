Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι διέρρηξαν περίπτερο στο κέντρο – Έκλεψαν παγωτά

Σε συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και 4 άτομα για περιπτώσεις κλοπής. Οι τρεις από τους συλληφθέντες, είναι τρεις ανήλικοι από την Αίγυπτο (15, 17 και 17 ετών), οι οποίοι χθες (15-06-2026) τα ξημερώματα, διέρρηξαν περίπτερο στη συμβολή των οδών Ερμού και Αριστοτέλους στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσαν παγωτά.

Διαβάστε περισσότερα για τις συλλήψεις από την αστυνομία το τελευταίο 24ώρο στη Θεσσαλονίκη.