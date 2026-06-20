Σε ύφεση οι δύο φωτιές που έκαιγαν ταυτόχρονα στην Κορινθία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) στην Κορινθία, καθώς δύο φωτιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι φωτιές βρίσκονται πλέον σε ύφεση μετά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αγγελόκαστρο Κορινθίας, όπου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη συμμετέχουν και εθελοντές.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.

Φωτιά και στην Άνω Αλμυρή

Λίγα λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Αλμυρή Κορινθίας, επίσης σε αγροτοδασική έκταση, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση του δεύτερου μετώπου επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε δύο διαφορετικά μέτωπα στην Κορινθία, με στόχο τον περιορισμό των πυρκαγιών πριν αυτές επεκταθούν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.