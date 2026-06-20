Αντιπυρική περίοδος: Σαρωτικοί έλεγχοι στα οικόπεδα από την Τρίτη

Σε εκτεταμένους ελέγχους για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπέδων και επικίνδυνων χώρων προχωρά από την Τρίτη (23/6) η Πυροσβεστική σε ολόκληρη τη χώρα, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας καθαρισμού. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου βρέθηκαν στο επίκεντρο η πορεία της αντιπυρικής περιόδου, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι δράσεις πρόληψης ενόψει ενός απαιτητικού καλοκαιριού.

Έλεγχοι σε οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας

Με τη λήξη της προθεσμίας καθαρισμού οικοπέδων τη Δευτέρα, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην καταγραφή ακαθάριστων οικοπέδων και επικίνδυνων χώρων σε όλη τη χώρα.



Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τα κατά τόπους κλιμάκια, ενώ οι σχετικές αναφορές θα διαβιβάζονται στους αρμόδιους δήμους για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Παράλληλα, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η προστασία των κατοικιών ξεκινά από την πρόληψη και τον σωστό καθαρισμό των ιδιωτικών χώρων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω καιρικών συνθηκών

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν συνέχιση των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ενώ από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και πολλαπλών ταυτόχρονων εστιών φωτιάς μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του επιχειρησιακού μηχανισμού, καθώς απαιτεί τη διάθεση σημαντικών δυνάμεων σε διαφορετικά μέτωπα.

Πάνω από 900 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Παρά τη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών κατά περίπου 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η φετινή αντιπυρική περίοδος παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική.



Από την έναρξή της έχουν ήδη εκδηλωθεί περισσότερες από 900 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Αυξημένη καύσιμη ύλη και έργα πρόληψης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όμως, η αυξημένη καύσιμη ύλη που έχει συσσωρευτεί σε πολλές περιοχές, εξαιτίας της έντονης βλάστησης που αναπτύχθηκε μετά τις βροχοπτώσεις του χειμώνα.



Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος AntiNero, καθώς και οι εργασίες που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.



Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι, παρά τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει από αρκετούς δήμους, εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις όπου οι απαιτούμενες παρεμβάσεις δεν έχουν προχωρήσει επαρκώς.

Στο μικροσκόπιο οι εμπρησμοί – Εντείνονται οι έλεγχοι και οι έρευνες

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των 37 Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αιτιών και των υπευθύνων πρόκλησης πυρκαγιών.



Οι αρχές διαμηνύουν ότι η μάχη κατά των εμπρησμών θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, είτε πρόκειται για περιστατικά που οφείλονται σε πρόθεση είτε για περιπτώσεις αμέλειας, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα.