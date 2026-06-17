Καθαρισμοί οικοπέδων: Δεν θα δοθεί νέα παράταση - Έλεγχοι και πρόστιμα από τις 23 Ιουνίου

Σύσκεψη με τους Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας της Αττικής πραγματοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με βασικό αντικείμενο την πορεία των καθαρισμών οικοπέδων και τον συντονισμό των δράσεων πρόληψης ενόψει της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Τουρνάς προειδοποίησε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αντιπυρική περίοδο, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, η αυξημένη βλάστηση που αναπτύχθηκε λόγω των φετινών βροχοπτώσεων έχει ενισχύσει σημαντικά την ποσότητα της διαθέσιμης καύσιμης ύλης.



Ο υπουργός τόνισε ότι οι δύο βασικοί στόχοι του φετινού σχεδιασμού είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και ο περιορισμός της καύσιμης ύλης, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.



Ωστόσο, ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι ο αριθμός παραμένει υψηλός, ενώ η ταυτόχρονη εκδήλωση πολλών πυρκαγιών προκαλεί σημαντική πίεση στις διαθέσιμες επίγειες και εναέριες δυνάμεις.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αντιμετώπιση των εμπρησμών. Όπως γνωστοποιήθηκε, μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί 435 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας, συνολικού ύψους περίπου 443.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 95 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενισχύεται επιχειρησιακά με 37 τοπικά κλιμάκια και τη συνδρομή δικτύου 108 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 33 επιχειρούν στην Αττική.



Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσαν οι καθαρισμοί οικοπέδων. Ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 530.000 δηλώσεις καθαρισμού στην ειδική πλατφόρμα και κάλεσε τους Δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις προβλεπόμενες εργασίες, διευκολύνοντας παράλληλα τους πολίτες στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων.



Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τις δημοτικές αρχές να ορίσουν και να ανακοινώσουν σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και άλλων υπολειμμάτων καθαρισμού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες που προχωρούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις στις ιδιοκτησίες τους.



Ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Όπως ανέφερε, από τις 23 Ιουνίου θα ξεκινήσουν έλεγχοι από τους Δήμους, με την υποστήριξη των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ενώ θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα στους παραβάτες.



«Η κλιματική κρίση δε μας δίνει παράταση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή των κυρώσεων αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.



Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προετοιμασία των Δήμων της Αττικής, τονίζοντας ότι οι καθαρισμοί των οικοπέδων πρέπει να συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς τις επόμενες ημέρες.