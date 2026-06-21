Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Άμεσα ξεκινούν οι έλεγχοι - Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Τη Δευτέρα (22/6) εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων έχουν περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Από Τρίτη (23/6) οι έλεγχοι

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.

«Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους», τόνισε, εξηγώντας ότι οι δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται.

Παράλληλα κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση επισημαίνοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. «Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα με τους αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας όλων των δήμων της Αττικής, ο κ. Τουρνάς κάλεσε επίσης τους δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν, αλλά και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους δήμους να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων, ώστε οι πολίτες που καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον κ. Τουρνά με τους διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και ανώτατα στελέχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπέδων αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή του μέτρου.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ.

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης.

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ).

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων.

Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων.

Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού.

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων.

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ