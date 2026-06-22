Σήμερα λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Άμεσα οι έλεγχοι - Μέχρι 2.000 ευρώ πρόστιμα

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Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων, ενώ από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι για όσους δεν προχώρησαν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις στην πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου, το πρόστιμο ορίζεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ.

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης.

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ).

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων.

Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων.

Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού.

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων.

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ