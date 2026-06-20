Εύβοια: Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Ήχησε 112, επιχειρούν εναέρια μέσα

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας μετά την εκδήλωση φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροποτάμου κοντά στην Κάρυστο.

Η φωτιά ξέσπασε σε δάσος ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις από το Αλιβέρι, τους Νέους Στύρους και την ΕΜΟΔΕ Αλμυροποτάμου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ειδικότερα, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε μεγαλύτερη δασική έκταση. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Ήχησε το 112

Πριν από λίγο, ήχησε και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.