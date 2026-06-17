Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 39χρονου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Ο 39χρονος ημεδαπός δεν συνεργάστηκε και αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη του.

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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 39χρονου άντρα στο σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας Ζ, βραδινές ώρες χθες περίπου στις 23:00 στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, διότι κατά την διάρκεια νομότυπου ελέγχου δεν συνεργάστηκε, αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη του και εξύβριζε τους αστυνομικούς.

Διαβάστε περισσότερα για την επεισοδιακή σύλληψη.

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