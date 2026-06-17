Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 39χρονου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 39χρονου άντρα στο σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας Ζ, βραδινές ώρες χθες περίπου στις 23:00 στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, διότι κατά την διάρκεια νομότυπου ελέγχου δεν συνεργάστηκε, αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη του και εξύβριζε τους αστυνομικούς.

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