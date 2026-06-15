Θεσσαλονίκη: Δωρεάν βόλτες με 53 κοινόχρηστα ποδήλατα – Πού θα βρίσκονται

Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Καλαμαριάς και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην ξεχωριστή ποδηλατική βόλτα που πραγματοποιήθηκε στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, απολαμβάνοντας μια όμορφη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα, γεμάτη κέφι, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Οι συμμετέχοντες, με τα δικά τους ποδήλατα αλλά και με τα νέα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Καλαμαριάς, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα σύγχρονο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, που βρίσκεται ήδη στη διάθεση των πολιτών για τις καθημερινές τους διαδρομές.

Διαβάστε περισσότερα για τα δωρεάν 53 κοινόχρηστα ποδήλατα από τον Δήμο Καλαμαριάς.