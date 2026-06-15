Εικόνες από το μοιραίο κοντέινερ στην Κόνιτσα - «Ήταν άνθρωποι απόμακροι» λέει ο δήμαρχος στον FLASH

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φονικής φωτιάς στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους μέσα στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία της Ηπείρου. Τα θύματα, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 69 έως 84 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στον χώρο όπου ζούσαν από το 1996, όταν ο μεγάλος σεισμός είχε καταστρέψει ολοσχερώς το σπίτι τους.

Το λυόμενο είχε τοποθετηθεί τότε σε μικρή απόσταση από την κανονική τους κατοικία, ως προσωρινή λύση για τους σεισμόπληκτους. Για τα τέσσερα αδέλφια, όμως, το «προσωρινό» έγινε μόνιμο. Έμειναν εκεί για 30 χρόνια, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τον χώρο ή να δεχθούν οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες ζωής τους.

Πηγή φωτογραφίας: epiruspost.gr

«Ήταν καλοί άνθρωποι αλλά απόμακροι»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κόνιτσας, Ανδρέα Παπασπύρου, η πολιτεία είχε προβλέψει μετά τον σεισμό την παροχή κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση των κατοικιών των πληγέντων. Τα τέσσερα αδέλφια, ωστόσο, δεν αξιοποίησαν ποτέ τη δυνατότητα αυτή.

Ο δήμαρχος αποδίδει την άρνησή τους σε βαθιά συναισθηματικούς λόγους. Όπως ανέφερε, οι ηλικιωμένοι ήταν δεμένοι με το σημείο και δεν ήθελαν να το εγκαταλείψουν, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια μια απομονωμένη και κλειστή ζωή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασπύρου, μιλώντας στον FLASH, «ήταν καλοί άνθρωποι αλλά απόμακροι. Ο δήμος τους είχε εξασφαλίσει φαγητό, ενώ τους είχαμε προτείνει να μπούμε στον χώρο για να καθαρίσει το κοντέινερ αλλά είχαν αρνηθεί».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κόνιτσας, οι τέσσερις ηλικιωμένοι έμεναν στο κοντέινερ από τον σεισμό του 1996, ενώ σε ερώτηση του FLASH αν είχαν άλλους συγγενείς, σημείωσε πως υπάρχουν τρία ξαδέλφια που διαμένουν στην Κόνιτσα.

Πηγή φωτογραφίας: epiruspost.gr

Οι προσπάθειες του Δήμου και η καθημερινή βοήθεια

Η κατάσταση στην οποία ζούσαν τα τέσσερα αδέλφια ήταν γνωστή στις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον Δήμο, επί χρόνια γίνονταν προσπάθειες ώστε να υπάρξει κάποια ουσιαστική παρέμβαση και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου τούς μετέφεραν σχεδόν καθημερινά έτοιμο φαγητό, ενώ σταθερή ήταν και η συνδρομή της Εκκλησίας με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία με τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση κάποιου είδους σύνταξης ή οικονομικής ενίσχυσης στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν διέθεταν πόρους. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι ίδιοι αρνούνταν οποιαδήποτε οικονομική διευκόλυνση ή πιο οργανωμένη βοήθεια.

Κάθε φορά που οι αρμόδιοι επιχειρούσαν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, βρίσκονταν μπροστά στην ίδια άρνηση.

Πηγή φωτογραφίας: epiruspost.gr

«Είχε δυσκολέψει η κατάσταση»

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είχε γίνει ακόμη πιο δύσκολη, όπως περιγράφει το epiruspost. Η προχωρημένη ηλικία των τεσσάρων αδελφών, η απομόνωση και οι συνθήκες μέσα στο κοντέινερ είχαν αυξήσει την ανησυχία των γειτόνων και των τοπικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε υπάρξει νέα κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για πιο δραστική παρέμβαση, ωστόσο οι εξελίξεις πρόλαβαν κάθε προσπάθεια.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων από τα αποκαΐδια, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ανάφλεξη και πώς η φωτιά εξαπλώθηκε στον χώρο όπου βρίσκονταν οι τέσσερις ηλικιωμένοι.