Τραγωδία στην Κόνιτσα: 4 αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά σε κοντέινερ
Τα θύματα πιθανότατα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, τα οποία διέμεναν στον συγκεκριμένο οικίσκο.
Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 06:30 το πρωί της Δευτέρας (15/6) σε κοντέινερ μέσα στην πόλη της Κόνιτσας, όπου εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένα άτομα.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, και τα τέσσερα θύματα είναι όλοι τους αδέρφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, ηλικίας άνω των 60 ετών, τα οποία διέμεναν στον συγκεκριμένο οικίσκο. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.
Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν 4 σοροί και συγκεκριμένα τρεις γυναίκες 85, 83, και 69 ετών καθώς και ένας άνδρας 76 ετών.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων