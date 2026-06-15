Τραγωδία στην Κόνιτσα: 4 αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά σε κοντέινερ

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 06:30 το πρωί της Δευτέρας (15/6) σε κοντέινερ μέσα στην πόλη της Κόνιτσας, όπου εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένα άτομα.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, και τα τέσσερα θύματα είναι όλοι τους αδέρφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, ηλικίας άνω των 60 ετών, τα οποία διέμεναν στον συγκεκριμένο οικίσκο. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν 4 σοροί και συγκεκριμένα τρεις γυναίκες 85, 83, και 69 ετών καθώς και ένας άνδρας 76 ετών.

Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων