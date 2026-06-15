Κόνιτσα: Τα 4 αδέρφια που κάηκαν, ζούσαν για 30 χρόνια σε κοντέινερ μετά τον σεισμό του 1996

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες ηλικίας 69 έως 84 ετών βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στο κοντέινερ όπου διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια.

Η ιστορία τους ξεκινά τον Ιούλιο του 1996, όταν ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την περιοχή κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία τους, η οποία βρισκόταν πίσω από το κοντέινερ στο οποίο έμελλε να ζήσουν μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Στο πλαίσιο της μετασεισμικής αποκατάστασης, το κράτος είχε προσφέρει τη δυνατότητα ανακατασκευής της κατοικίας τους, πρόταση την οποία όμως τα αδέλφια αρνήθηκαν. Από τότε, επέλεξαν να παραμείνουν στον προσωρινό οικίσκο, απομονωμένα από την υπόλοιπη κοινωνία.

Μια ζωή μέσα στο κοντέινερ για τρεις δεκαετίες

Για 30 ολόκληρα χρόνια, τα τέσσερα αδέλφια συνέχισαν να ζουν στο κοντέινερ, το οποίο είχε μετατραπεί στην μόνιμη κατοικία τους. Η τοπική κοινωνία γνώριζε την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, Δήμος Κόνιτσας και Εκκλησία παρείχαν διαρκή στήριξη με τρόφιμα και βασική μέριμνα.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες προσέγγισης και βοήθειας, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν με καχυποψία ή άρνηση κάθε παρέμβαση, επιλέγοντας να παραμείνουν στον δικό τους κλειστό κόσμο.

Η κατάσταση είχε κατά καιρούς απασχολήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν ενημερώσει ακόμη και την Εισαγγελία, ενώ είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στον χώρο διαμονής τους.

Η φωτιά και το τραγικό τέλος

Τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των τεσσάρων ηλικιωμένων.

Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά που οδήγησε στον τραγικό επίλογο μιας ιστορίας που ξεκίνησε πριν από τρεις δεκαετίες, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1996.