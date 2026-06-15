Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.



Πάντως, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται πως για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα.

30 αγροτοδασικές πυρκαγιές

Από την Πυροσβεστική γίνεται επίσης γνωστό ότι από τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής (14-06) έως την αντίστοιχη ώρα σήμερα, εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.



Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

