Θλίψη: 92χρονος στα Χανιά έβαλε τέλος στη ζωή του με κουζινομάχαιρο

Νεκρός στο σπίτι του και με το κουζινομάχαιρο δίπλα του βρέθηκε ένας 92χρονος λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, στην οδό Αγίου Βασιλείου στο Πασακάκι, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε μαχαιριές σε χέρια και λαιμό.



Παρότι η εικόνα του νεκρού κινητοποίησε την αστυνομία, εντούτοις δεν υπήρχαν ίχνη πάλης ή παραβίασης και ο ιατροδικαστής στη συνέχεια απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.