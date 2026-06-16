Μισθολογικές αυξήσεις στην Εκκλησία: «Ναι, αλλά πρώτα για γιατρούς και δασκάλους» λένε οι πολίτες

Συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση για αυξήσεις έως και 95% στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας, όπως προβλέπεται στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με βάση το άρθρο 56, ο νέος τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων μικτών αποδοχών για τον Αρχιεπίσκοπο, τους μητροπολίτες και τους τιτουλάριους μητροπολίτες καθορίζεται ως ενιαίο ποσό, το οποίο συνδέεται πλέον με τις ανώτατες αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι αποδοχές ορίζονται στο 90% του σχετικού ορίου. Με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 5.191 ευρώ, οι τελικές αποδοχές διαμορφώνονται στα 4.671,90 ευρώ μεικτά μηνιαίως.

Η είδηση δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς πολίτες να τοποθετούνται δημόσια, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί.

Άλλοι σημειώνουν πως το ζήτημα δεν είναι οι αυξήσεις σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, αλλά η συνολική εικόνα των χαμηλών μισθών στη χώρα.

«Ναι στις αυξήσεις, αλλά όχι μόνο για έναν κλάδο»

Ο Άγγελος, που μόλις έδωσε Πανελλήνιες, χαρακτήρισε την απόφαση άδικη σε σχέση με επαγγέλματα όπως γιατροί και εκπαιδευτικοί, σημειώνοντας ότι «παρέχουν λειτούργημα, αλλά παραγκωνίζονται».

Ο Δημήτρης τόνισε πως το ζητούμενο δεν είναι η μείωση των αποδοχών της Εκκλησίας, αλλά η συνολική ενίσχυση των εισοδημάτων, επισημαίνοντας πως «και αυτοί έχουν οικογένειες».

Ο Βασίλης, εκπαιδευτικός, υπογράμμισε ότι χρειάζονται αυξήσεις σε όλους τους κλάδους, από τους ιερείς έως τους εργαζόμενους στην κατασκευή έργων, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι το κράτος δεν πρέπει να καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των κληρικών.

«Τα χρήματα να πάνε σε υγεία και παιδεία»

Πιο επικριτικές τοποθετήσεις εξέφρασαν πολίτες όπως η Σπυριδούλα, η οποία δήλωσε ότι δεν θεωρεί σωστό οι φόροι της να κατευθύνονται σε έναν θεσμό που δεν αναγνωρίζει ως απαραίτητο, προτείνοντας ενίσχυση υγείας και εκπαίδευσης.Η Σοφία ανέφερε επίσης ότι θα ήταν πιο χρήσιμο τα χρήματα να κατευθυνθούν σε τομείς όπως η παιδεία και η υγεία, υπενθυμίζοντας προβλήματα υποστελέχωσης σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.