Μητροπολίτης Κυθήρων:Αρνείται τον διπλασιασμό μισθού και τον δίνει για στέγαση γιατρών-εκπαιδευτικών

Έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης και ανάμεσα στους πολίτες αλλά και στους κόλπους της ίδιας της Εκκλησίας, έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών των ιεραρχών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 56 του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.

Ένας από τους άμεσα ωφελούμενους του μέτρου αποφάσισε να διαφοροποιηθεί πλήρως, προχωρώντας σε μια κίνηση με υψηλό συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ ανακοίνωσε επίσημα ότι διαφωνεί με το μέτρο και εκχωρεί το μεγαλύτερο μέρος της επικείμενης αύξησής του για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος στο νησί του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης εκπαιδευτικών και γιατρών.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τους μισθούς των ιεραρχών

Σύμφωνα με το επίμαχο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προτείνει οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των αρχιερέων να εκτιναχθούν στα εξής επίπεδα:

Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες: Οι αποδοχές τους ορίζονται στο 90% του ανώτατου ορίου αποδοχών του Δημοσίου (το οποίο ταυτίζεται με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου).

Οι αποδοχές τους ορίζονται στο (το οποίο ταυτίζεται με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου). Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι: Οι αποδοχές τους ορίζονται στο 70% του αντίστοιχου ορίου.

«Κεραυνός εν αιθρία εν μέσω πενίας» – Η δήλωση του Μητροπολίτη

Σε μια μακροσκελή και ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωσή του, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τον σκανδαλισμό της κοινής γνώμης. Χαρακτήρισε την είδηση ως «κεραυνό εν αιθρία» για τον ελληνικό λαό, ο οποίος έρχεται «εν καιρώ πενίας και στερήσεων, ανυψώσεως του τιμαρίθμου των πάντων, χαμηλών μισθών και συντάξεων».

«Ανεφάνη ἡ εὐνοϊκή μεταχείρισις τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Σώματος ὑπό τῆς Πολιτείας. Τό γεγονός αὐτό προκάλεσε καί προκαλεῖ δυσμενῆ σχόλια, παράπονα, κρίσεις καί ἐπικρίσεις», τονίζει ο ιεράρχης.

Ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος αρκείται στις μέχρι σήμερα αποδοχές του , ανακοίνωσε πως με πάγια εντολή, το πρόσθετο ποσό της αύξησης θα κατατίθεται απευθείας στο νεοσυσταθέν φιλανθρωπικό σωματείο «Φιλοστοργία – Τσιριγώτικη Κοινωνική Φροντίδα».

Μόλις 4 από τους 14 γιατρούς στα Κύθηρα λόγω ακριβών ενοικίων

Η απόφαση του Μητροπολίτη αγγίζει την «ανοιχτή πληγή» της υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στην επαρχία λόγω του κόστους διαβίωσης. Όπως αποκαλύπτεται, στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων –αν και αποτελεί πρότυπο ίδρυμα– είναι καλυμμένες μόλις 4 από τις 14 θεσμοθετημένες θέσεις γιατρών.

Οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με τα υψηλά ενοίκια λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επιστήμονες. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Σεραφείμ έχει απευθύνει ανοιχτή έκκληση στους απανταχού Κυθήριους για τη χρηματοδότηση και κατασκευή καταλυμάτων, ώστε να δοθεί ισχυρό κίνητρο σε γιατρούς και δασκάλους να επιλέξουν το νησί.

«Ἡ ὡς ἄνω προσφορά μου [...] ἀσφαλῶς εἶναι ἐλάχιστη. Εἴθε, ὅμως, νά ἀποτελέση τό "προζύμι" γιά κάτι περισσότερο καί γιά τήν πραγμάτωσι τῶν ὡς ἄνω στόχων μας», καταλήγει στην επιστολή του.