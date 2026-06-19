Μισθοδοσία Αρχιερέων: Οι εξηγήσεις της Ιεράς Συνόδου στις αντιδράσεις για τις γενναίες αυξήσεις

Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που εισηγείται η Ελληνική Πολιτεία για το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων στάθηκε η αφορμή για να αναπτυχθεί έντονος διάλογος και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και τον πολιτικό κόσμο. Θέλοντας να τοποθετηθεί επί του θέματος και να απαντήσει στις αντιδράσεις, ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, ως εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προέβη σήμερα σε γραπτή δήλωση, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ο κ. Βαρθολομαίος έκανε λόγο για «ανακρίβειες» που έχουν προβληθεί τις τελευταίες ημέρες, επισημαίνονταςότι οι αναφορές σε υπέρογκα ποσά βασίζονται συχνά σε εσφαλμένη ανάγνωση των πραγματικών δεδομένων.

Πώς συνδέεται η μισθοδοσία με την εκκλησιαστική περιουσία

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Ιεράς Συνόδου, η μισθοδοσία του ιερού Κλήρου δεν αποτελεί κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως μια ιστορική και διαχρονική ανταπόδοση της Πολιτείας για τη μοναστηριακή περιουσία που αφαιρέθηκε από τις Ιερές Μονές κατά την περίοδο 1833–1952, χωρίς να έχει υπάρξει πλήρης αποζημίωση.

Η συγκεκριμένη περιουσία, όπως τονίζεται στη δήλωση, αξιοποιήθηκε προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας για:

Τη λειτουργία δημόσιων νοσοκομείων και πανεπιστημίων.

Την αποκατάσταση προσφύγων, ακτημόνων και μικροκαλλιεργητών.

Τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και υποδομών δημόσιας ωφέλειας.

Το πλαίσιο της νέας ρύθμισης και η σύγκριση με το Δημόσιο

Αναφορικά με τη νέα ρύθμιση, η πλευρά της Εκκλησίας υποστηρίζει ότι δεν εισάγεται κάποιο νέο προνόμιο, αλλά η μισθοδοσία των Αρχιερέων εντάσσεται πλέον στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.

«Στην ελληνική έννομη τάξη η ευθύνη διοίκησης και ο θεσμικός ρόλος αντανακλώνται και μισθολογικά», αναφέρει ο Μητροπολίτης, εξηγώντας ότι με βάση αυτή τη λογική, οι αποδοχές των Αρχιερέων συνδέονται πλέον με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών.

Η Ιερά Σύνοδος απευθύνει έκκληση το ζήτημα να προσεγγίζεται με νηφαλιότητα, δικαιοσύνη και μακριά από υπερβολές που αποσκοπούν στην καλλιέργεια εύκολων εντυπώσεων.

Η θέση για το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου σημείωσε ότι για την Εκκλησία, η στήριξη των ανθρώπων και η επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων αποτελεί κομμάτι της ποιμαντικής της ευθύνης. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι το έργο αυτό επιτελείται αθόρυβα και μακριά από τη δημοσιότητα, ακολουθώντας την Ευαγγελική προσταγή: «σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου».