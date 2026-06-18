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Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος

Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον θάνατο του Μητροπολίτη Ικονίου Θεολήπτου.

Φωτο: Οικουμενικό Πατριαρχείο
Φωτο: Οικουμενικό Πατριαρχείο
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Χρήστος Τέλιος

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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη την εκδημία του Μητροπολίτη Ικονίου Θεόληπτου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Αρχιγραμματεία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι εν Κωνσταντινουπόλει παρόντες Αρχιερείς γνωστοποίησαν την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Ιεράρχη.

Ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος υπηρέτησε την Ορθόδοξη Εκκλησία επί σειρά ετών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην εκκλησιαστική ζωή και διακονία.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδόθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 από το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. 

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