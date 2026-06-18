Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος
Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον θάνατο του Μητροπολίτη Ικονίου Θεολήπτου.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη την εκδημία του Μητροπολίτη Ικονίου Θεόληπτου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Αρχιγραμματεία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι εν Κωνσταντινουπόλει παρόντες Αρχιερείς γνωστοποίησαν την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Ιεράρχη.
Ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος υπηρέτησε την Ορθόδοξη Εκκλησία επί σειρά ετών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην εκκλησιαστική ζωή και διακονία.
Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδόθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 από το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.