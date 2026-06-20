Μητροπολίτης Παντελεήμων στον FLASH: «Δεν είμαι επιδειξίας - Με συνέλαβαν για μισό φερμουάρ ανοιχτό»

Σε μια παρεξήγηση, αλλά ίσως και σε έναν εκβιασμό που χρονολογείται από την εκλογή του, αποδίδει ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων τη σύλληψή του στα Πετράλωνα, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 52χρονο κληρικό, έπειτα από καταγγελία, ότι είχε ξεκουμπώσει το παντελόνι του και επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Ο ίδιος «σπάει τη σιωπή του» και εξομολογείται στον FLASH τη δική του αλήθεια για τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Φωτό: Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας

«Βγήκα να περπατήσω και να κάνω κάποιες δουλειές στο κέντρο. Κάποια στιγμή - με όλο το θάρρος - ούρησα σε έναν θάμνο όπου δεν υπήρχε κανείς, όμως άφησα το μισό μου φερμουάρ ανοιχτό, ξεκούμπωτο», δηλώνει ο Μητροπολίτης.

Στην ερώτησή μας γιατί δεν έκανε τη φυσική του ανάγκη σε κάποιο κατάστημα, απαντά: «Το έκανα τελείως αυθόρμητα, όμως δεν ενόχλησα κανέναν. Και αυτό έγινε ολόκληρο θέμα, αν είναι δυνατόν, επειδή παρακάτω είναι μια δομή ασυνόδευτων παιδιών και εγώ, λέει, θα πήγαινα εκεί. Πιάστηκαν από το μισό φερμουάρ και με συνέλαβαν. Μάλιστα, όταν είδα ξαφνικά τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, εγώ σήκωσα το χέρι μου για να ρωτήσω για έναν δρόμο, επειδή άλλος μου έλεγε να πάω αριστερά και άλλος δεξιά. Και αυτοί έψαχναν εμένα. Τους είπα ότι είμαι στο Πατριαρχείο, το όνομά μου, όμως δεν φορούσα ράσα και δέχθηκα εμπαιγμό. Μου είπαν ότι είμαι επιδειξίας και εγώ ρωτούσα να μου πουν, πώς λειτουργεί ένας επιδειξίας, για να καταλάβω. Να είναι καλά ο Θεός και θα τα ξεκαθαρίσει όλα».

Φωτό: Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας

Η καταγγελία στο Κονγκό

Η υπόθεση αυτή ήρθε να ξύσει παλιές «πληγές» του Μητροπολίτη, καθώς είχε κατηγορηθεί για προσβολή δημοσίας αιδούς στο Κονγκό, όπου ενθρονίστηκε το 2013. Ο ίδιος, μιλώντας στον FLASH, δεν αποκλείει τόσο η πρόσφατη σύλληψή του στα Πετράλωνα, όσο και η παλαιότερη καταγγελία στην αφρικανική χώρα, να συνδέονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο ενός εκβιασμού.

«Με παρακολουθούσαν καιρό. Έβλεπα περίεργα πράγματα γύρω μου, αλλά δεν έδινα σημασία. Και καλούμαι πάλι να διαχειριστώ μια κατάσταση, ό,τι είχε συμβεί στο Κονγκό, όπου ήμουν εννέα χρόνια στα δικαστήρια. Έγινα Επίσκοπος σε ηλικία 36 ετών και, θεωρητικά, πήρα τη θέση κάποιου Αγειορείτη. Τότε, είχα λάβει ένα email που έγραφε, ‘αν αποδεχθείς την εκλογή σου, θα είσαι συνυπεύθυνος για όλα αυτά που θα ακολουθήσουν’. Την επόμενη Κυριακή χειροτονήθηκα και ήρθε ένα γράμμα που έγραφε, ‘επειδή τόλμησες να πάρεις τη θέση του Αγιορείτη, θα σε λιώσουμε διεθνώς, δεν θα μπορείς να σταθείς. Και άρχισαν τα όργανα. Στο Κονγκό αθωώθηκα. Μάλιστα, πριν το Εφετείο, μου έδωσαν τον τίτλο του Ιππότη Αξιωματικού. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας ιεράρχης πήρε την ανώτατη διάκριση».

Ο Μητροπολίτης Παντελεήμων αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, που ορίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2027. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής έκανε λόγο για «θλιβερό γεγονός» και έθεσε τον Μητροπολίτη σε επ’ αόριστον αργία μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.