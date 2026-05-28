Ιερέας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο

Αντιδράσεις προκάλεσε στους κατοίκους μιας περιοχής της Ζακύνθου το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε πανηγύρι με πρωταγωνιστή έναν ιερέα.



Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην τηλεόραση του MEGA, κάτοικοι κατήγγειλαν ότι ένας ιερέας του νησιού που βρέθηκε σε πανηγύρι στην περιοχή άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Οι Αρχές πήγαν στο σπίτι του την επόμενη μέρα και συνέλαβαν τον ιερέα. Ωστόσο, παρά τις έρευνες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το όπλο με το οποίο πυροβολούσε.



Μετά τη σύλληψή του ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

