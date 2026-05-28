Ελλάδα Ιερέας Πυροβολισμοί Ισπανία

Ιερέας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο

Intime
Intime
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Αντιδράσεις προκάλεσε στους κατοίκους μιας περιοχής της Ζακύνθου το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε πανηγύρι με πρωταγωνιστή έναν ιερέα.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην τηλεόραση του MEGA, κάτοικοι κατήγγειλαν ότι ένας ιερέας του νησιού που βρέθηκε σε πανηγύρι στην περιοχή άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Οι Αρχές πήγαν στο σπίτι του την επόμενη μέρα και συνέλαβαν τον ιερέα. Ωστόσο, παρά τις έρευνες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το όπλο με το οποίο πυροβολούσε.

Μετά τη σύλληψή του ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ιερέας Πυροβολισμοί Ισπανία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader