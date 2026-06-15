ΠΑΟΚ: Τέλος εποχής, αποχωρεί από τον Δικέφαλο ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Το τέλος μιας εποχής έφτασε στον ΠΑΟΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία των «ασπρόμαυρων» δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας την νέα σεζόν, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.

Το «σήριαλ» των τελευταίων ημερών φτάνει στο τέλος του, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε κοινή λύση του συμβολαίου, ολοκληρώνοντας έτσι την δεύτερη θητεία του Ρουμάνου προπονητή στον πάγκο της ομάδας.

Υπό τις οδηγίες του Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, κατακτώντας μάλιστα αήττητος την Super League στην πρώτη του θητεία. Συνολικά, ο 57χρονος προπονητής καθοδήγησε τον Δικέφαλο σε 350 αγώνες, μετρώντας 211 νίκες, 68 ισοπαλίες και 71 ήττες σε αυτό το διάστημα.