Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Το τέλος της σπουδαιότερης εποχής της σύγχρονης εποχής του ΠΑΟΚ έφτασε. Ο Ραζβάν Λουτσέκου, ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας του Δικέφαλου, ο άνθρωπος που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του στις σπουδαιότερες στιγμές της ομάδας αποχωρεί, λύνοντας συναινετικά το συμβόλαιο του με τους «ασπρόμαυρους».

Ο Ρουμάνος δεν ήταν απλώς ένας προπονητής για τον σύλλογο. Πέρα από τους τίτλους, πέρα από το αποτύπωμα που άφησε στο κλαμπ, ο Λουτσέσκου είναι ο άνθρωπος που -μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη- άλλαξε ολόκληρη την ιστορία του ΠΑΟΚ.

Η αρχή ενός μύθου

Όταν ανέλαβε το καλοκαίρι του 2017, ο Δικέφαλος αναζητούσε το επόμενο βήμα. Είχε ήδη ισχυροποιηθεί διοικητικά, είχε αρχίσει να διεκδικεί τίτλους, αλλά εξακολουθούσε να κουβαλά το βάρος της απόστασης από την κορυφή. Ο Λουτσέσκου δεν ήρθε απλώς για να διαχειριστεί μια καλή ομάδα. Ήρθε για να την πείσει ότι ανήκει στην κορυφή.

Μέσα σε δύο χρόνια κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας και το πρωτάθλημα του 2019, το πρώτο του ΠΑΟΚ μετά από 34 χρόνια. Εκείνη η ομάδα έγραψε ιστορία ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα αήττητη, επίτευγμα που παραμένει μοναδικό στη σύγχρονη εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Eurokinissi

Η αποχώρησή του για την Αλ Χιλάλ το καλοκαίρι του 2019 δεν διέκοψε τη σχέση του µε τον σύλλογο. Αντίθετα, η επιστροφή του το 2021 έμελλε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κληρονομιά του.

Η επιστροφή στο «σπίτι» του

Ʃτη δεύτερη θητεία του, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε μπροστά του την ίδια ομάδα. Το ρόστερ άλλαξε, οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν και ο ανταγωνισμός έγινε πιο απαιτητικός. Ωστόσο, ο Λουτσέσκου κατάφερε να χτίσει ξανά. Και το 2024 οδήγησε τον Δικέφαλο στην κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, του τέταρτου στην ιστορία του συλλόγου.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι τα δύο από τα τέσσερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει συνολικά ο ΠΑΟΚ φέρουν την υπογραφή του .

Οι τίτλοι, όμως, είναι µόνο ένα μέρος της ιστορίας.

Eurokinissi

Ο Λουτσέσκου εξελίχθηκε στον προπονητή µε τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που έμοιαζε δύσκολο να σπάσει. Παράλληλα έγινε ο τεχνικός µε τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του συλλόγου, ξεπερνώντας κάθε προκάτοχό του, ενώ κατέχει και την κορυφή στις ευρωπαϊκές νίκες και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Δικεφάλου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά δεν ήρθαν μέσα από μια μακρά παρουσία χαμηλών απαιτήσεων. Αντίθετα, συνοδεύτηκαν από διαρκή πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις διοργανώσεις. Ʃτην πρώτη και δεύτερη θητεία του ξεπέρασε συνολικά τα 350 παιχνίδια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με απολογισμό 211 νίκες, 68 ισοπαλίες και 71 ήττες.

Ο Λουτσέκου της Ευρώπης

Ʃτην Ευρώπη, ο Λουτσέσκου ήταν ο άνθρωπος που έδωσε στον ΠΑΟΚ τη μεγαλύτερη συνέπεια που είχε ποτέ εκτός συνόρων. Υπό τις οδηγίες του, η ομάδα πραγματοποίησε διαδοχικές παρουσίες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων και κατέγραψε ορισμένες από τις σημαντικότερες προκρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της.

Eurokinissi

Η πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League δύο φορές, πρώτα το 2022 και έπειτα στο 2024 αποτέλεσαν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις του συλλόγου στον 21ο αιώνα. Ίσως, όμως, η σημαντικότερη συνεισφορά του να µην αποτυπώνεται σε κανένα στατιστικό φύλλο.

Ο Λουτσέσκου άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο ο ΠΑΟΚ αντιλαμβανόταν τον εαυτό του. Μετέτρεψε την κατάκτηση τίτλων από εξαίρεση σε στόχο και τη διεκδίκηση κορυφής από όνειρο σε υποχρέωση. Δημιούργησε μια κουλτούρα, στην οποία η παρουσία στις πρώτες θέσεις δεν θεωρείται υπέρβαση αλλά φυσιολογική εξέλιξη.

Γι ’ αυτό και η συζήτηση για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ δύσκολα αφήνει πλέον περιθώρια αμφισβήτησης. Οι αριθμοί τον τοποθετούν στην κορυφή. Οι τίτλοι τον τοποθετούν στην κορυφή. Τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα τον τοποθετούν στην κορυφή.

Και κυρίως, η ιστορία τον τοποθετεί στην κορυφή. Γιατί ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ήταν απλώς ο προπονητής που οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε επιτυχίες. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε την επιτυχία να μοιάζει φυσιολογική...