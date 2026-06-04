Ροντινέι: Ντύθηκε «Έλληνας» και έστειλε μήνυμα στον Αντσελότι

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Ο Ροντινέι δεν χάνει την ευκαρία να δείξει για ακόμα μια φορά την αγάπη του για την Ελλάδα.

Συκγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού ανέβασε φωτογραφία με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και έστειλε το δικό του χιουμοριστικό μήνυμα στον Κάρλο Αντσελότι.

Ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» χαρακτηρίζεται από το χιούμορ που διαθέτει και για ακόμα μια φορά δεν έχασε την ευκαιρία να απεθυνθεί προς τον ομοσπονδιακό προπονητή της Βραζιλίας: “Αντσελότι, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπαιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας”.

Η ανάρτηση του γρήγορα έγινε viral, με Έλληνες και Βραζιλιάνους φιλάθλους να παραδέχονται πως αξίζει μια θέση στην γαλανόλευκη ομάδα.

Μάλιστα, είχε προηγηθεί το κάλεσμα από τον 33χρονο προς τον Αντσελότι για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μπορεί όλα αυτά να έχουν σαρκαστική μορφή, αλλά σίγουρα ο ποδοσφαιριστής στηρίζει τη χώρα του στο Μουντιάλ 2026, ακόμα και αν δεν είναι στα πλάνα της «Σελεσάο».