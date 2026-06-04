Σουηδία - Ελλάδα 2-2: Ο Μασούρας έδωσε την ισοπαλία στις καθυστερήσεις στη «διπρόσωπη» γαλανόλευκη

Αποκατάσταση... της ισορροπίας με Μασούρα στο φινάλε για την γαλανόλευκη. Η Εθνική Ελλάδας αναδείχτηκε ισόπαλη (2-2) με την Σουηδία στο φιλικό παιχνίδι στην Στοκχόλμη, με τον Γιώργο Μασούρα να ισοφαρίζει στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων.

Ο Τσιμίκας άνοιξε το σκορ στο ματς μόλις στο 10', με την Σουηδία να ανατρέπει τα δεδομένα με τους Γιόκερες (53') και Νίλσον (69'). Δύο πρόσωπα έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς σε αυτό το δοκιμαστικό 3-4-3, όντας εξαιρετικοί για 50' και «χαμένοι» στο υπόλοιπο παιχνίδι.

Επόμενο «τεστ» για τους διεθνείς στο Παγκρήτιο απέναντι στην νεανική Ιταλία, την Κυριακή (7/6) στις 22:00.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μόλις στο 5' από την άψογη κάθετη του Αγίαρι ο Ίσακ βρέθηκε σε θέση βολής, έστειλε όμως εκτός εστίας την μπάλα. Η Ελλάδα απάντησε αμέσως στην αντεπίθεση, με τον Τεττέη να εκτελεί με το αριστερό στέλνοντας ελάχιστα άουτ την μπάλα, έπειτα από την πάσα του Τζόλη.

Με την συμπλήρωση 10 λεπτών η γαλανόλευκη βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα της Σουηδίας. Από μια εκτέλεση κόρνερ η μπάλα έφτασε στην άλλη πλευρά για τον Τζόλη, αυτός έστρωσε στον Τσιμίκα που με άψογο πλασέ με το δεξί πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ.

Στο 19' ο Κουρμπέλης με μια βολίδα παραλίγο να πετύχει ένα αδιανόητο γκολ, η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, βρίσκοντας στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Η Σουηδία άγγιξε το 1-1 στο 42', με τον Αγιάρι να πιάνει ένα μονοκόμματο σουτ και την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Τζολάκη.

Με δοκάρι άρχισε το δεύτερο μέρος η Ελλάδα. Ο Τεττέη τροφοδότησε τον Παυλίδη, αυτός επιχείρησε ένα πλασέ με φάλτσα και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της Σουηδίας για δεύτερη φορά στο ματς μετά τον Κουρμπέλη. Στο 50ο λεπτό σε μια ανάλογη φάση ο Τζόλης έψαξε το 2-0, δεν μπόρεσε όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Αντί να διπλασιάσει το προβάδισμα της, η εθνική μας δέχτηκε την ισοφάριση. Ο Γιόκερες εκτέλεσε ένα φάουλ λίγα μέτρα μακριά από την περιοχή και από την κόντρα στο σώμα του Παυλίδη αιφνιδίασε τον Τζολάκη (53').

Οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία μετά το γκολ και δημιούργησαν μεγαλύτερους κινδύνους για την ελληνική άμυνα. Ο Αλί με μια εξαιρετική κούρσα από τα αριστερά πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Νίλσον για την ολική ανατροπή στο ματς στο 69'.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, από την εξαιρετική σέντρα του Κωστούλα ο Μασούρας ισοφάρισε σε 2-2, αποφεύγοντας έτσι την ήττα.

Σουηδία: Νόρντφελντ, Μπέρχαρντσον (64' Αλί), Λάγκερμπίλκε (64' Σμιθ), Χίεν (64' Στάρφελντ), Σβένσον (80' Έκνταλ), Γκούντμουνσον (64' Στρουντ), Σβάνμπεργκ (65' Κάλστρομ), Αγιάρι (64' Ζένελι), Νίγκρεν (64' Νίλσον), Ίσακ (63' Μπέργκβαλ), Γιόκερες (63' Ελάνγκα)

Ελλάδα: Τζολάκης (80' Μανδάς), Ρέτσος (62' Χατζηδιάκος), Μαυροπάνος, Κουλιεράκης (81΄ Ντόη), Ρότα (63' Βαγιαννίδης), Τσιμίκας (63΄Κυριακόπουλος), Κουρμπέλης (62' Τριάντης), Ζαφείρης (81' Μουζακίτης), Τεττέη (63' Κωστούλας), Τζόλης (80' Μασούρας), Παυλίδης (62' Δουβίκας)