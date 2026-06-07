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Live η φιλική αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία στο Παγκρήτιο

Η Εθνική μας υποδέχεται στην Κρήτη την νεανική Ιταλία, σε ένα φιλικό δοκιμών ενόψει του Nations League.

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Η Εθνική μας δίνει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι μετά από εκείνο με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, αυτή τη φορά σε ελληνικό έδαφος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Nations League. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η αντίπαλός μας ήρθε με πολλά νέα πρόσωπα στην αποστολή και υπηρεσιακό προπονητή, αλλά δεν παύει το ματς αυτό να αποτελεί χρήσιμο τεστ ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Η εντεκάδα: Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Μουζακίτης, Τριάντης, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Μασούρας, Δουβίκας.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ματς στο Athletiko.gr

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