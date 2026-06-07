Η ώρα και το κανάλι του φιλικού Ελλάδα-Ιταλία στη Κρήτη

Η Εθνική μας δίνει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι μετά από εκείνο με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, αυτή τη φορά σε ελληνικό έδαφος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα συνεχίσει τις δοκιμές την Κυριακή (07/06), οπότε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η αντίπαλός μας ήρθε με πολλά νέα πρόσωπα στην αποστολή και υπηρεσιακό προπονητή, αλλά δεν παύει το ματς αυτό να αποτελεί χρήσιμο τεστ ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι του ALPHA.