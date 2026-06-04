«Χρυσάφι» στα πόδια του Χρήστου Τζόλη - Εκτοξεύτηκε η χρηματιστηριακή του αξία στο Βέλγιο

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε μια φανταστική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην πορεία της ομάδας ώστε να κατακτήσει το βελγικό πρωτάθλημα.

Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις όχι μόνο συνέβαλαν στην κατάκτηση του τίτλου, αλλά εκτόξευσαν και τη χρηματιστηριακή του, πρωτόγνωρα για τον κόσμο του Βελγίου.

Ο 24χρονος εξτρεμ τη φετινή χρονιά πέτυχε 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο πιο ακριβός Έλληνας ποδοσφαιριστής

Έτσι όλα όσα περιγράφουμε αποτυπώθηκαν και στην αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μέσα σε λίγες ημέρες, η αποτίμησή του αυξήθηκε από τα 30 στα 40 εκατομμύρια ευρώ, επίδοση που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το βελγικό πρωτάθλημα. Η σύγκριση με το ξεκίνημα της επαγγελματικής του πορείας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς το 2020, όταν αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, η αξία του υπολογιζόταν στις 400.000 ευρώ. Μέσα σε μια πενταετία, η άνοδος αγγίζει τα 39,6 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πρόοδο της καριέρας του.

Η νέα αποτίμηση τον φέρνει πλέον πάνω από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στη σχετική λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ενώ παράλληλα αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία που έχει καταγραφεί ποτέ για παίκτη που αγωνίζεται στο Βέλγιο.

Καθοριστικό ρόλο στην αναρρίχησή του έπαιξε η παρουσία του στα play-offs του πρωταθλήματος. Ο Τζόλης εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή για την Κλαμπ Μπριζ, συμμετέχοντας σε 18 γκολ είτε ως σκόρερ είτε ως δημιουργός σε μόλις δέκα αναμετρήσεις απέναντι στους ισχυρότερους αντιπάλους της χώρας.

Το συμβόλαιο που έχει με την Κλαμπ Μπριζ έως το καλοκαίρι του 2029, η Κλαμπ Μπριζ, βρίσκεται πλέον σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει θα χρειαστεί να καταβάλει ένα ποσό που αναμένεται να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με μια τέτοια μεταγραφή να έχει σοβαρές πιθανότητες να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.