Live η φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στην Σουηδία

Η Eθνική Ελλάδας μπορεί να μην πηγαίνει Μουντιάλ, όμως ξεκινά την προετοιμασία της εν όψει του επερχόμενου απαιτητικού Nations League. Η «γαλανόλευκη» θα δώσει δυο φιλικά μέσα σε τρείς μέρες, με το πρώτο να είναι στην Στοκχόλμη (4/6) απέναντι στη Σουηδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να δοκιμάσει μια νέα διάταξη στο παιχνίδι αυτό, αρχίζοντας με τριάδα στην άμυνα τον αγώνα.

Η εντεκάδα της γαλανόλευκης

Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τεττέη, Τζόλης Παυλίδης.

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