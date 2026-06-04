Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας Εθνική Σουηδίας

Live η φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στην Σουηδία

Η Εθνική Ελλάδας ταξίδεψε στην Σουηδία για να δώσει μια δυνατή φιλική αναμέτρηση ενόψει των αγώνων του Nations League.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η Eθνική Ελλάδας μπορεί να μην πηγαίνει Μουντιάλ, όμως ξεκινά την προετοιμασία της εν όψει του επερχόμενου απαιτητικού Nations League. Η «γαλανόλευκη» θα δώσει δυο φιλικά μέσα σε τρείς μέρες, με το πρώτο να είναι στην Στοκχόλμη (4/6) απέναντι στη Σουηδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να δοκιμάσει μια νέα διάταξη στο παιχνίδι αυτό, αρχίζοντας με τριάδα στην άμυνα τον αγώνα.

Η εντεκάδα της γαλανόλευκης

Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τεττέη, Τζόλης Παυλίδης.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ματς στο Athletiko.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας Εθνική Σουηδίας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader