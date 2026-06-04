Η ώρα και το κανάλι του φιλικού της εθνικής Ελλάδας με την Σουηδία

Η εθνική Ελλάδας μπορεί να μην πηγαίνει Μουντιάλ, όμως ξεκινά την προετοιμασία της εν όψει του επερχόμενου απαιτητικού Nations League.

Η «γαλανόλευκη» θα δώσει δυο φιλικά μέσα σε τρείς μέρες, με το πρώτο να είναι στην Στοκχόλμη (4/6) και το δεύτερο στο Παγκρήτιο στάδιο την Κυριακή (07/06) απέναντι στην Ιταλία. Η αναμέτρηση απέναντι στην Σουηδία θα μεταδοθεί απευθείας από τον Alpha στις 20:00.