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Η ώρα και το κανάλι του φιλικού της εθνικής Ελλάδας με την Σουηδία

Που θα παρακολουθήσετε την φιλική αναμέτρηση της εθνικής Ελλάδας με αυτή της Σουηδίας.

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Η εθνική Ελλάδας μπορεί να μην πηγαίνει Μουντιάλ, όμως ξεκινά την προετοιμασία της εν όψει του επερχόμενου απαιτητικού Nations League.

Η «γαλανόλευκη» θα δώσει δυο φιλικά μέσα σε τρείς μέρες, με το πρώτο να είναι στην Στοκχόλμη (4/6) και το δεύτερο στο Παγκρήτιο στάδιο την Κυριακή (07/06) απέναντι στην Ιταλία. Η αναμέτρηση απέναντι στην Σουηδία θα μεταδοθεί απευθείας από τον Alpha στις 20:00.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ανδρών Εθνική Ελλάδας Αθλητικές Μεταδόσεις

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