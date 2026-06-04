Για ποιον παίκτη απέρριψε πρόταση 115 εκατομμυρίων ευρώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αρνήθηκε μια απίστευτη πρόταση από την Μάντσεστερ Σίτι για την πώληση του μέσου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Έλιοτ Άντσερσον.

Ο Άγγλος μέσος είναι ένας από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές στην Premier League, ενώ είναι και βασικός στην εθνική Αγγλίας που κλήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη για πρώτη φορά. Σύμφωνα με έγκριτα διεθνή μέσα όπως είναι η «Daily Mail» αλλά και το «Athletic», οι Πολίτες τον είχαν... σταμπάρει από τον Νοέμβριο μένοντας εντυπωσιασμένοι και θα ήθελαν να τον αποκτήσουν για να καλύψει την θέση του Μπερνάρντο Σίλβα που αποχώρησε.

Βέβαια όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αγγλίας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν σκοπεύει να αποχωριστεί εύκολα τους κορυφαίους παίκτες του και ζητά κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια λίρες (σ.σ 115 εκατομμύρια ευρώ) για την παραχώρηση του 23χρονου μέσου.

Manchester City have seen an initial offer for Elliot Anderson knocked back by Nottingham Forest ❌ pic.twitter.com/x2yaAFNDr9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 4, 2026

Ο 23χρονος μέσος έχει συμβόλαιο με την ομάδα από το Νότιγχαμ για άλλα τρία χρόνια, ενώ η Σίτι θα ήθελε να καταφέρει να κλείσει τη συμφωνία πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου (που συμμετέχει ο ποδοσφαιριστής) καθώς στην φάση που βρίσκεται και ελαίω του Ένζο Μαρέσκα ο οποίος θέλει να ξέρει από νωρίς με ποιους ποδοσφαιριστές θα έχει για να δουλέψει και να χτίσει την δική του ομάδα.