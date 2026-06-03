Ο Μαρινάκης έκανε πρόταση για την εξαγορά της Μποταφόγκο σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φαίνεται πως θέλει να μεγαλώσει το σύνολο των ομάδων που διαθέτει, καθώς όπως αναφέρουν στην Βραζιλία έκανε πρόταση εξαγοράς του 90% των μετοχών της Μποταφόγκο.

Μετά τον Ολυμπιακό, την Νότιγχαμ Φόρεστ και την Ρίο Άβε, ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων» θέλει να αγοράσει και την βραζιλιάνικη ομάδα όπως αναφέρει η έγκυρη σελίδα «O Globo». Το δημοσίευμα λέει πως ο μαρινάκης συνεργάζεται με τον Ιρανό μάνατζερ, Κία Τζουραμπτσιάν, που συμμετείχε ενεργά στο πρότζεκτ της Κορίνθιανς, στις αρχές της νέας χιλιετίας, ενώ έστειλε την πρόταση την Δευτέρα (1/6) στον νυν πρόεδρο της ομάδας Ζοάο Πάουλο Μαγκαλιάες για να την παρουσιάσει στο συμβούλιο και την διοίκηση.

Μάλιστα στην ατμόσφαιρα αιωρείται και το όνομα του Τζον Τέξτορ, ιδιοκτήτης των Κρίσταλ Πάλας και Λιόν, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Έλληνα επιχειρηματία. Ο Αμερικάνος είχε συζητήσει στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό για να υπάρξει συνεργασία για την αγορά των μετοχών της Eagle Bidco και παρόλο που δεν υπήρξε τελικά θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις, οι δυο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις.