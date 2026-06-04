Το επικό βίντεο της Nike για το Μουντιάλ με Ρονάλντο, Εμπαπέ, Χάαλαντ και Ροναλντίνιο

Μία εβδομάδα πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ, η Nike ανέβασε τον πήχη της ποδοσφαιρικής διαφήμισης, παρουσιάζοντας το νέο της promo video με τίτλο «Rip the Script».

Πρόκειται για μια κινηματογραφική παραγωγή διάρκειας έξι λεπτών που συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά και θρύλους που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο άθλημα.

Στο εντυπωσιακό βίντεο πρωταγωνιστούν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Βινίσιους Τζούνιορ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Μπρούνο Φερνάντες, Τζαμάλ Μουσιάλα και Ραούλ Χιμένες, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα σενάριο γεμάτο ανατροπές και ποδοσφαιρική φαντασία.

Δίπλα τους εμφανίζονται εμβληματικές μορφές του παρελθόντος, όπως οι Ροναλντίνιο, Ερίκ Καντονά, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Χόρχε Κάμπος και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στην παραγωγή.

Το «Rip the Script» δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο. Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης γνωστές προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας, όπως η Κιμ Καρντάσιαν και ο ηθοποιός Τζέισον Σουντέικις, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Τεντ Λάσο.

Ο τίτλος της καμπάνιας αποτυπώνει απόλυτα το μήνυμα της Nike: να αμφισβητήσεις τα δεδομένα, να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να δημιουργήσεις τη δική σου ιστορία. Ένα μήνυμα που συνδέεται ιδανικά με το πνεύμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τους πρωταγωνιστές που ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τη δόξα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.