Μίλτος Τεντόγλου: Έχασε μέσα από τα «χέρια» του τη νίκη στο Diamond League της Ρώμης

O Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερο άλμα στα 8.24μ (-0.4) πήρε την δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, το Golden Gala, πίσω από τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ που προσγειώθηκε στην τελευταία του προσπάθεια στα 8.26μ (-0.1).

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι επιβεβαίωσε την πολύ καλή του κατάσταση με σταθερότητα σε άλματα πάνω από τα 8μ, όμως ο απρόβλεπτος Βούλγαρος έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο του άλμα και ανακηρύχθηκε «αυτοκράτορας» στην «Αιώνια Πόλη».

Τρίτος ήταν ο Χόρχε Οντελίν (Κούβα) με 8.18μ ενώ χαμηλά έμειναν τόσο ο περσινός νικητής, ο Αυστραλός Λίαμ Άντκοκ, με 7.70μ (8ος), όσο και ο «αργυρός» Ολυμπιονίκης του 2024, ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ, με 7.75μ (7ος).

Πως εξελίχθηκε ο αγώνας

Χαμηλό ήταν το πρώτο άλμα του Έλληνα που έγινε με απόλυτη άπνοια και μετρήθηκε στα 7.98μ, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια πέρασε το φράγμα των 8μ με 8.07μ (0.2), αλλά δεν έκανε άλμα στο επίπεδο που έχει δείξει ότι έχει φέτος.

Στην τρίτη προσπάθεια ο Τεντόγλου πρόσθεσε άλλα τέσσερα

καθώς προσγειώθηκε στα 8.11μ (-0.8) αλλά παρέμεινε στην 2η θέση πίσω από το 8.13μ από το πρώτο άλμα του Βούλγαρου Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ενώ στην τέταρτη προσπάθεια έκανε ακριβώς την ίδια επίδοση, αλλά με τον άνεμο στο -0.2.

Παράλληλα, ο ανερχόμενος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν βρήκε ένα μεγάλο άλμα στην τέταρτη του προσπάθεια με 8.18μ

Στην πέμπτη όμως προσπάθεια ο Έλληνας σταρ του μήκος έβγαλε το μεγάλο άλμα στα 8.20μ (-0.6) και ανέβηκε στο Νο1 της κατάταξης.

Καμία αλλαγή άλλη δεν έγινε μέχρι το τέλος της προσπάθειας και οι Τεντόγλου, Χοντελίν και Σαραμπογιούκοφ οδηγήθηκαν στην έκτη προσπάθεια.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε πρώτος όπως ορίζει ο κανονισμός, έκανε άλμα στα 8.24μ (-0.4) και βελτίωσε την καλύτερη επίδοσή του, ενώ ο Χοντελίν ακολούθησε με άκυρη προσπάθεια. Στην τελευταία όμως προσπάθεια του αγώνα, αυτή του Σαραμπογιούκοφ, ο φωτεινός πίνακας έδειξε 8.26μ (-0.1) και ο Βούλγαρος πήρε τη νίκη και την... «μπουκιά μέσα από το στόμα» του Έλληνα.

Τα αποτελέσματα του αγώνα:

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 8.26μ Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.24μ Χόρχε Α. Οντελίν (Κούβα) – 8.18μ (SB) Τατζέι Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8.04μ Γκέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 8.00μ Τόμπιας Μόντλερ (Σουηδία) – 7.79μ Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) – 7.75μ Λίαμ Άντκοκ (Αυστραλία) – 7.70μ Γκαμπριέλε Τσίλα (Ιταλία) – 7.51μ (SB)

Πηγή:Athletiko.gr