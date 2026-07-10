Μαγικός Μίλτος Τεντόγλου στο Μονακό - Πήρε την πρώτη θέση και την επίδοση της χρονιάς

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε σε απίστευτο βράδυ στο Μονακό και με τα άλματα των 8.48μ, 8.49μ, 8.52μ και τη καλύτερη επίδοση της χρονιάς στα 8.61μ, πήρε εύκολα τη πρώτη θέση στο Diamond League.

Ο Έλληνας αθλητής, ξεκίνησε τον αγώνα του με άλμα στα 8.48μ και έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, ενώ στο δεύτερο άλμα του «απογειώθηκε» και έφτασε μέχρι το 8.52μ. Μετά από ένα άκυρο και το 8.49μ, έκανε το απίστευτο και «πέταξε» στα 8.61μ.

Το πρώτο εντυπωσιακό άλμα στα 8.48μ

Το άλμα που έσπασε τη καλύτερη επίδοση στα 8.52μ

Το άλμα... ρεκόρ στα 8.61μ

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Πίνοκ με 8.27μ, δηλαδή πολύ πιο κάτω από τον Μίλτο.