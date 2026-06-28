Φοβερός Τεντόγλου, «πέταξε» στα 8,39μ και έκανε ρεκόρ αγώνα στο Piraeus Street Long Jump

Πίσω στα... γνωστά του εντυπωσιακά άλματα επέστρεψε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Piraeus Street Long Jump! Ο χρυσός Ολυμπιονίκης «πέταξε» στα 8,39μ σημειώνοντας ρεκόρ στον συγκεκριμένο αγώνα, κερδίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στον Πειραιά για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε δυνατούς αντιπάλους, μεταξύ των οποίων οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Λούβο Μανιόνγκα και Τατζάι Γκέιλ, όμως επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του με σταθερά μεγάλα άλματα.

Η πρώτη του προσπάθεια μετρήθηκε στα 7,92μ., έχοντας εμφανές πρόβλημα στη φόρα. Στο δεύτερο άλμα ανέβηκε στα 8,19μ., παίρνοντας προβάδισμα, ενώ στην τρίτη προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,11μ., διατηρώντας την πρώτη θέση.

Το μεγάλο άλμα ήρθε στην τέταρτη προσπάθεια, όταν ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,36μ., καταρρίπτοντας το ρεκόρ του μίτινγκ και σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του σε αγώνα street event.

Με τη νίκη ουσιαστικά εξασφαλισμένη, επέλεξε να μην πραγματοποιήσει την πέμπτη προσπάθεια. Στο τελευταίο του άλμα, όμως, ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, φτάνοντας στα 8,39 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ της διοργάνωσης και ξεσήκωσε τους φίλους του στίβου που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του Πειραιά.