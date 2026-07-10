Σπορ Στίβος Εθνική Ελλάδας

Ανέβασε την επίδοσή της η Τζένκο και κατέκτησε τη τρίτη θέση στο Diamond League

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε τη τρίτη θέση στο Diamond League του Μονακό, έχοντας καλύτερη βολή στα 58.20 μέτρα.

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Η Ελίνα Τζένκο πήγε πολύ καλά στο στο Diamond League του Μονακό, με καλύτερη βολή στα 58.20μ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, πείσμωσε μετά τη προηγούμενή της κακή εμφάνιση, τ είχε δύο άκυρες βολές ενώ η καλύτερη προσπάθειά της ήταν η τέταρτη και παρά την άκυρη βολή της στην πέμπτη προσπάθεια προκρίθηκε στη τελική τριάδα, που έριξε την έκτη και τελευταία βολή.

Οι βολές της Τζένγκο: 

  1. 54.58μ
  2. 56.66μ
  3. Άκυρη
  4. 58.20μ
  5. Άκυρη
  6.  57.91μ

Τη πρώτη θέση κατέκτησε η 18χρονη Ζιγί Γιαν.

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