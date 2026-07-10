Ανέβασε την επίδοσή της η Τζένκο και κατέκτησε τη τρίτη θέση στο Diamond League
Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε τη τρίτη θέση στο Diamond League του Μονακό, έχοντας καλύτερη βολή στα 58.20 μέτρα.
Η Ελίνα Τζένκο πήγε πολύ καλά στο στο Diamond League του Μονακό, με καλύτερη βολή στα 58.20μ.
Η Ελληνίδα αθλήτρια, πείσμωσε μετά τη προηγούμενή της κακή εμφάνιση, τ είχε δύο άκυρες βολές ενώ η καλύτερη προσπάθειά της ήταν η τέταρτη και παρά την άκυρη βολή της στην πέμπτη προσπάθεια προκρίθηκε στη τελική τριάδα, που έριξε την έκτη και τελευταία βολή.
Οι βολές της Τζένγκο:
- 54.58μ
- 56.66μ
- Άκυρη
- 58.20μ
- Άκυρη
- 57.91μ
Τη πρώτη θέση κατέκτησε η 18χρονη Ζιγί Γιαν.