Ανέβασε την επίδοσή της η Τζένκο και κατέκτησε τη τρίτη θέση στο Diamond League

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Η Ελίνα Τζένκο πήγε πολύ καλά στο στο Diamond League του Μονακό, με καλύτερη βολή στα 58.20μ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, πείσμωσε μετά τη προηγούμενή της κακή εμφάνιση, τ είχε δύο άκυρες βολές ενώ η καλύτερη προσπάθειά της ήταν η τέταρτη και παρά την άκυρη βολή της στην πέμπτη προσπάθεια προκρίθηκε στη τελική τριάδα, που έριξε την έκτη και τελευταία βολή.

Οι βολές της Τζένγκο:

54.58μ 56.66μ Άκυρη 58.20μ Άκυρη 57.91μ

Τη πρώτη θέση κατέκτησε η 18χρονη Ζιγί Γιαν.