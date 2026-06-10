Εμμανουήλ Καραλής: Μακριά από τα «στάνταρ» του και 6η θέση στο Diamond League

Ο Έλληνας επικοντιστής δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και μετά από πολύ καιρό, δεν κατάφερε να περάσει τα έξι μέτρα. Ξεκίνησε με άλμα στα 5.62μ, ύψος το οποίο πέρασε με την πρώτη.

Στη συνέχεια, ο «Μανόλο» άφησε τα 5.72μ και πήγε στα 5.82μ. Ωστόσο, είχε τρεις άκυρες προσπάθειες και έμεινε εκτός αγώνα από νωρίς.

Ο Καραλής κατέλαβε τελικά την έκτη θέση στο άλμα επί κοντώ στο Diamond League του Όσλο, ενώ ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ πήρε τη νίκη με άλμα στα 5.82μ.

Η απόδοση της Ελίνα Τζένκο

Δεν κατάφερε να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό από τα Βενιζέλεια η Ελίνα Τζένγκο, καθώς στο Diamond League του Όσλο στη Νορβηγία, κατέλαβε την ένατη θέση.

Η Ελληνίδα αθλήτρια δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η πρώτη της βολή ήταν στα 52.55μ. Η επόμενη βολή της ήταν άκυρη και αυτό την έβαλε σε δύσκολη θέση. Στην τρίτη της προσπάθεια, η Ελίνα Τζένγκο βελτιώθηκε στον αγώνα του ακοντισμού γυναικών με βολή στα 53.75μ, αλλά παρέμεινε χαμηλά και δεν μπόρεσε να μπει στην οκτάδα που έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν στην τέταρτη προσπάθεια.