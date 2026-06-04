Η FIFA έκανε γνωστό το σήμα SOS για τα ρατσιστικά περιστατικά

Η FIFA έκανε γνωστά τα μέτρα που θα ισχύσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όσο αφορά τα ρατσιστικά περιστατικά.

Οι ποδοσφαιριστές έλαβαν οδηγίες σχετικά με τέτοια συμβάντα και σε περίπτωση που δεχθούν ή αντιληφθούν ρατσιστική συμπεριφορά εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να σχηματίσουν με τα χέρια τους το γράμμα «Χ» ώστε να ειδοποιηθεί ο διαιτητής και να κάνει χρήση του πρωτοκόλλου.

Το πρωτόκολλο έχει τρία στάδια. Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει τον αγώνα, ενώ αν συνεχιστεί η ρατσιστική επίθεση μπορεί να βάλει σε αναστολή την αναμέτρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης αν πρόκειται για ακραία περίπτωση το παιχνίδι μπορεί να αναβληθεί και οριστικά.

Η κίνηση αυτή είναι μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας «Όχι στον Ρατσισμό» από την διοργανώτρια αρχή η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της παγκόσμιας συνομοσπονδίας κατά το Συνέδριο της FIFA το 2024 στην Μπανγκόκ και εφαρμόστηκε πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U20 στην Κολομβία.