Κιλιάν Εμπαπέ: Η νέα επιχειρηματική του ιδέα που θα του φέρει εκατομμύρια

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έκανε και την καλύτερη χρονιά του με τη Ρεάλ Μαδρίτης φέτος. Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα την περασμένη σεζόν, η φόρμα του έπεσε αισθητά, ενώ οι ενέργειες του Γάλλου αστέρα εκτός τεσσάρων γραμμών έχουν επικριθεί έντονα από τους οπαδούς των «μερένχες».

Τώρα σύμφωνα με τη γαλλική «L'Equipe», ο σούπερ σταρ σκέφτεται να αποχωρήσει από τη Nike και να δημιουργήσει κάποιο δικό του μπραντ όπως ο Μάικλ Τζόρνταν.

🚨 JUST IN: Kylian Mbappé is considering LEAVING NIKE and joining a new brand that is neither Adidas, nor Under Armour nor PUMA!



He is instead considering a brand whose name hasn't leaked and which isn't yet established in the industry.



Inspired by the example of Michael… pic.twitter.com/t08r4xhpJ1 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 7, 2026

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Adidas, η Under Armour και η Puma δεν βρίσκονται πλέον στο «κάδρο» των πιθανών επιλογών, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να έχει περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του ενόψει της επόμενης εμπορικής του συμφωνίας.

Στόχος λοιπόν του Γάλλου είναι να βαδίσει στα «βήματα» του πιο ακριβοπληρωμένου αθλητή όλων των εποχών, φτιάχνοντας και εκείνος μία σειρά από προϊόντα για να πλουτήσει και αυτός ακόμα περισσότερο.