Viral: Ο Εμπαπέ σκόραρε στο trailer του «Minions and Monsters»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άφησε για λίγο την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και φόρεσε αυτή των... Minions, καθώς συμμετείχε στο trailer της νέας παραγωγής της Illumination, «Minions and Monsters».

Στο στιγμιότυπο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το πρώτο trailer, τα Minions αντιμετωπίζουν μια ομαδα εξωγήινων και όταν τα πράγματα... ζορίζουν, τότε εμφανίζεται ο Κιλιάν Εμπαπέ και με ένα τρομερό γκολ προκαλεί τους πανηγυρισμούς των μικρών συμπαικτών του.

Να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη ταινία είναι το έβδομο μέρος του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise «Despicable Me» και κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Ιουλίου.