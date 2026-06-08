Ολυμπιακός: Προς παραμονή στην Πάρμα ο Στρεφέτσα

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα φαίνεται πως βρήκε ξανά τον δρόμο του στην Ιταλία, αφήνοντας πίσω το δύσκολο πρώτο μισό της σεζόν με τον Ολυμπιακό και κερδίζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη της Πάρμα.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ μετακόμισε ως δανεικός στη Serie A τον περασμένο Ιανουάριο και κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της παραμονής.

Σε 14 συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα μέτρησε δύο γκολ και δύο ασίστ, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδική πορεία και πείθοντας τους ανθρώπους της Πάρμα πως αξίζει να παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παρότι ο παίκτης αποχαιρέτησε πρόσφατα συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο μετά τη λήξη του δανεισμού του, η ιταλική ομάδα δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την υπόθεση. Αντιθέτως, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μόνιμης μεταγραφής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Tuttosport, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει πραγματική διάθεση για συμφωνία.

Le ultime dal mercato: il Parma fa passi avanti per Strefezza. Occhi su Touré per la fascia https://t.co/hV3vZtXsHD — ParmaLive.com (@ParmaLiveTweet) June 7, 2026

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται μετά την έναρξη της θερινής μεταγραφικής περιόδου.