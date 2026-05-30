Η ώρα και το κανάλι των ημιτελικών ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός AKTOR και ΑΕΚ-Ολυμπιακού για την Stoiximan GBL
Παρακολουθήστε live τις δυο αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Θεσσαλονίκη και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena για την ημιτελική φάση της Stoiximan GBL.
Οι «πράσινοι» προηγούνται στη σειρά 1-0 στη σειρά με τον «Δικέφαλο του Βορρά» μετά την νίκη με 114-102 στο T-Center.
Από την άλλη, οι πρωταθλητές Ευρώπης κέρδισαν την ΑΕΚ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι με 94-77.
Η ώρα και το κανάλι των ημιτελικών
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: 14:50, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ - Ολυμπιακός: 17:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ