Η ώρα και το κανάλι των ημιτελικών ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός AKTOR και ΑΕΚ-Ολυμπιακού για την Stoiximan GBL

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Θεσσαλονίκη και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena για την ημιτελική φάση της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» προηγούνται στη σειρά 1-0 στη σειρά με τον «Δικέφαλο του Βορρά» μετά την νίκη με 114-102 στο T-Center.

Από την άλλη, οι πρωταθλητές Ευρώπης κέρδισαν την ΑΕΚ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι με 94-77.

Η ώρα και το κανάλι των ημιτελικών

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: 14:50, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: 17:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ